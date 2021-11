Paula Badosa maakt indruk en wint eerste wedstrijd op WTA Finals tegen topreekshoofd

Paula Badosa is duidelijk klaar voor de WTA Finals. Gisteren heeft ze haar eerste wedstrijd tegen topreekshoofd Aryna Sabalenka afgewerkt en Badosa haalde het vlot in twee sets. Het werd 6-4 en 6-0.

In de eerste set waren beide dames nog aan elkaar gewaagd. Zo ging het lange tijd gelijkop, maar Badosa sloeg op het juiste moment toe. De Spaanse speelster won de eerste set dan ook met 6-4 cijfers.

In de tweede set kon het topreekshoofd Sabalenka haar ritme niet meer vinden. Badosa speelde duidelijk een niveau hoger, wat resulteerde in een 6-0 uitslag. Badosa is dus uitstekend begonnen aan de WTA Finals, terwijl Sabalenka voorlopig met lege handen achter blijft.