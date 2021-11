Maria Sakkari toont haar klasse en wint eerste wedstrijd op WTA Finals

Op de WTA Finals heeft ook Maria Sakkari een mooie overwinning geboekt. De Griekse speelster haalde het in haar eerste wedstrijd van de Poolse Iga Swiatek in twee sets. Het werd 6-2 en 6-4.

Maria Sakkari is de eerste Griekse speelster ooit die op de WTA Finals terug te vinden is en in haar allereerste wedstrijd op dit prestigieuze toernooi kon ze meteen de overwinning binnenhalen. Ze haalde het in twee sets van Swiatek.

In de eerste set was Sakkari duidelijk een maatje te groot en ze haalde het met 6-2. In de tweede set kon Swiatek iets meer weerwerk bieden, maar de Griekse Sakkari sloeg op het juiste moment toe en won ook de tweede set met 6-4. De eerste zege voor Sakkari is dus een feit.