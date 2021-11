Justine Henin heeft het nodige advies voor Emma Raducanu

Emma Raducanu heeft het sinds haar winst op de US Open ontzettend moeilijk. Justine Henin heeft het nodige advies voor haar.

Raducanu heeft met de Duitser Torben Beltz een nieuwe coach. De Britse tennisster krijgt nu ook advies van Justine Henin.

“Voor Emma is alles wel héél snel gegaan in een periode van slechts enkele weken tussen Wimbledon en de US Open”, aldus Henin aan Het Nieuwsblad. “Er zal heel wat te analyseren zijn na haar seizoen. Ze staat uiteraard in de schijnwerpers en dat is iets waar ze mee moet leren omgaan. Als je een grandslamtoernooi wint, zeker wanneer je uit het niets komt, dan gaan er vragen gesteld worden.”

Henin geniet duidelijk van het tennis van de Britse. “Raducanu speelde fantastisch tennis. Mede dankzij haar durf en haar attitude. Ik was erg onder de indruk van haar frisheid. Ik vond de voorbije US open bij de vrouwen dan ook geweldig. Nu gaan we zien wat ze echt waard is. Ze is nog zo jong. We moeten haar tijd geven omdat ze met veel dingen tegelijk moet leren omgaan, waaronder haar imago. Dat is op de dag van vandaag misschien wel een van de grootste gevaren voor een tenniscarrière.”

Dat imago is op dit moment haar grote probleem. “Ik had er in mijn tijd ook wel mee te maken, maar nu is dat toch anders. Je moet veel meer bezig zijn met je imago. En dat vergt veel energie, waardoor het wel eens een obstakel kan zijn voor sportieve prestaties. Er zijn de inkomsten van sponsors en je moet omgaan met de pers, maar wat is uiteindelijk het belangrijkste? Het is een uitdaging, dat alles balanceren. Zeker als je zo jong bent als Emma. Haar entourage speelt daarbij een belangrijke rol. Het gaat sowieso niet gemakkelijk zijn voor haar de komende weken een maanden.”