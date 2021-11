Groepen ATP Finals zijn bekend: Djokovic moet onder meer tegen Tsitsipas

Van 14 tot en met 21 november staan de ATP Finals op het programma. Gisterenavond werden de groepen geloot en er zijn uiteraard enkele zware affiches. Zo zit Djokovic in de groep bij onder meer Tsitsipas.

De groepen voor de ATP Finals zijn bekend. Novak Djokovic zal het zo moeten opnemen tegen Stefanos Tsitsipas (nummer 4 van de wereld), Andrey Rublev (nummer 5 van de wereld) en de Noorse sensatie Casper Ruud (nummer 8 van de wereld).

In de andere groep is Daniil Medvedev het topreekshoofd als nummer 2 van de wereld. De andere namen in deze groep zijn Alexander Zverev (nummer 3 van de wereld), Matteo Berrettini (nummer 7 van de wereld en Herbert Hurkazc (nummer 9 van de wereld).