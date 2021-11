Kimmer Coppejans uitgeschakeld op toernooi van Roanne

Kimmer Coppejans is er niet in geslaagd om de derde ronde van het Challengertoernooi in het Franse Roanne te halen.

Coppejans ging in de tweede ronde onderuit tegen de Nederlander Jelle Sels, amper de nummer 397 van de wereld. Coppejans, nummer 214, verloor met twee keer 6-4. Sels had al topreekshoofd Benoit Paire in de eerste ronde uitgeschakeld. Coppejans was ook al in het dubbelspel uitgeschakeld. Hij overleefde samen met Michael Geerts de eerste ronde niet.