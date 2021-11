Zorgt opvallende factor voor verrassende uitslagen in WTA Finals? Het zou wel eens een serieuze rol kunnen spelen bij de speelsters

Vandaag is het zover. In Mexico starten namelijk de WTA Finals. De beste acht speelsters van het voorbije seizoen zullen het tegen elkaar opnemen en ook in het dubbelspel komen de acht beste teams in actie.

Er zou echter wel een opvallende factor voor verrassende uitslagen kunnen zorgen, namelijk de natuur. Zo worden de wedstrijden afgewerkt op een hoogte van maar liefst 1.500 meter, wat sowieso anders tennissen zal worden. Zo is de lucht op deze hoogte iets ijler, wat voor problemen zou kunnen zorgen. Wie kan er het beste om met deze natuursomstandigheden? We zullen het de komende dagen te zien krijgen op de WTA Finals.