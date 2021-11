Verrassing van formaat in Linz: eerste reekshoofd uitgeschakeld door nummer 106 van de wereld

Emma Raducanu, de nummer 20 van de wereld en het eerste reekshoofd op het WTA-toernooi van Linz, is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales. In de tweede ronde ging ze onderuit tegen Wang Xinyu.

Emma Raducanu was het eerste reekshoofd en dus ook één van de favorieten om het WTA-toernooi van Linz op haar naam te zetten. Ze zal het toernooi echter niet in winnen, want in de tweede ronde was Wang Xinyu te sterk.

Wang Xinyu is de nummer 106 van de wereld en deze zege is ongetwijfeld de mooiste in haar carrière. De Chinese speelster haalde het van Raducanu in drie sets. Het werd 1-6, 7-6 (7/0) en 5-7 voor Xinyu.