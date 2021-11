Tweede reekshoofd maakt favorietenrol wel waar en gaat naar kwartfinales in Linz

Met Emma Raducanu is het eerste reekshoofd in Linz al uitgeschakeld en daardoor is Simona Halep nu de topfavoriete om het toernooi in Oostenrijk binnen te halen. Zij is namelijk het tweede reekshoofd.

Simona Halep stond dinsdag in de tweede ronde tegenover Aliaksandra Sasnovich, de nummer 85 van de wereld. In de eerste set had Halep het nog knap lastig tegen Sasnovich, maar de nummer 22 van de wereld haalde het wel met 5-7. In de tweede set kon Sasnovich minder weerwerk bieden en dus kon Halep zich na een 3-6 in de tweede set plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Linz. Daarin zal Halep het opnemen tegen de Italiaanse Jasmine Paolini.