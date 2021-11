Kan Alison van Uytvanck zich plaatsen voor de halve finales in Linz? Dan moet ze deze middag wel voorbij de Amerikaanse Collins geraken

Om 14u is het zo ver. Dan speelt Alison van Uytvanck haar kwartfinale op het WTA-toernooi van Linz. Ze staat tegenover de Amerikaanse Collins, die in de vorige ronde wist te winnen van Greet Minnen.

Kan Alison van Uytvanck zich plaatsen voor de halve finales in Linz? Een makkelijke opgave wordt het zeker niet, want met de Amerikaanse Danielle Collins staat van Uytvanck tegenover de nummer 29 van de wereld.

Collins weet hoe het is om te winnen tegen landgenotes, want in de vorige ronde haalde ze het van Greet Minnen. Pakt ze nu ook de scalp van Alison van Uytvanck? De wedstrijd gaat zo meteen van start.