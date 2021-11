Kan Alison van Uytvanck revanche nemen voor Greet Minnen? Vandaag volgt kwartfinale in Linz

Alison van Uytvanck is op dreef en dat laat ze ook op het WTA-toernooi van Linz zien. Zo heeft onze landgenote zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales in Oostenrijk. Daarin wacht echter het derde reekshoofd.

Geen makkelijke opgave voor Alison van Uyvanck op het WTA-toernooi van Linz. Onze landgenote zal het in de kwartfinales namelijk moeten opnemen tegen de Amerikaanse Danielle Collins, de nummer 29 van de wereld.

Collins is het derde reekshoofd op het toernooi en dus de favoriere om de wedstrijd tegen van Uytvanck te winnen. De Amerikaanse weet hoe ze onze landgenotes moet verslaan, want in de vorige ronde haalde Collins het nog van Greet Minnen.