Alison van Uytvanck ondergaat hetzelfde lot als Greet Minnen tegen Amerikaanse

Alison van Uytvanck stond in de kwartfinales op het WTA-toernooi van Linz tegenover de Amerikaanse Collins, die in de vorige ronde wist te winnen van Greet Minnen.

Alison van Uytvanck wilde graag namens België revanche nemen, maar dat zou niet gaan lukken tegen het nummer 29 van de wereld.

7-5 6-3

In de eerste set ging het lange tijd gelijk op, maar bij 6-5 ging de Amerikaanse door de opslag van Van Uytvanck naar de eerste set.

Ook in de tweede set was het vrij spannend en had Collins aan één break meer genoeg dan haar tegenstander: 6-3.