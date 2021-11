Staan Alison van Uytvanck en Greet Minnen in de derde ronde in Oostenrijk tegenover elkaar? Nog één ronde verwijderd van Belgisch duel

Nog niet zo lang geleden gingen Alison van Uytvanck en Greet Minnen uit elkaar, maar de kans is bestaande dat ze in Oostenrijk elkaar zullen tegenkomen op het veld. Dan moeten ze wel allebei hun tweede ronde winnen.

Gisteren maakte zowel Alison van Uytvanck als Greet Minnen een goede indruk op het WTA-tornooi van het Oostenrijkse Linz. van Uytvanck won haar eerste ronde met 6-0 en 6-1, terwijl Minnen het haalde met 6-3 en 6-4.

Nu moeten onze landgenotes dus hun tweede ronde afwerken en als dat goed afloopt wacht een Belgisch duel in de derde ronde, want dan staan ze tegenover elkaar. Ze zouden dan om meer dan de eer spelen, want nog niet zo lang geleden gingen ze als koppel uit elkaar.