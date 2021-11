Ook groepsfase enkelspel WTA Finals is bekend: welke topspeelsters staan tegenover elkaar in de eerste ronde?

Elise Mertens zal op de WTA Finals in het dubbelspel te zien zijn, maar ook in het enkelspel worden de WTA Finals afgewerkt. Zo zijn deze nacht de groepen bekendgemaakt waarin de beste acht speelsters van het voorbije seizoen zijn verwerkt.

Zo zijn er twee groepen: de Chichen Itza-groep en de Teotihuacan-groep. In de Chichen Itza-groep zullen Aryna Sabalenka, Maria Sakkari, Iga Swiatek en Paula Badosa het tegen elkaar opnemen.

In de Teotihuacan-groep staan de andere vier topspeelsters tegenover elkaar. Zo zitten Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza en Anett Kontaveit in deze groep. De WTA Finals vinden plaats in Guadalajara.