Minnen haalt de kwartfinale tegen Van Uytvanck niet

De Belgische kwartfinale op het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz komt er helaas niet na een nederlaag van Greet Minnen.

Alison Van Uytvanck had haar achtste finale gewonnen. Als Greet Minnen won, dan speelden de twee Belgische tennissters tegen elkaar in de kwartfinale.

Minnen verloor dinsdag in haar tweede ronde na één uur en zes minuten echter in twee sets (6-1 en 6-2) van de Amerikaanse Danielle Rose Collins.

“Ik ben heel tevreden”, reageerde Alison Van Uytvanck na haar eenvoudige zege. “Ik heb hier al twee goede wedstrijden gespeeld. Het is leuk om de laatste week van het seizoen zo te beginnen en nog een goed resultaat neer te zetten. Ik voel me heel goed op dit indoor hardcourt, het is één van mijn favoriete ondergronden. Ik ben opgetogen over mijn niveau en over de manier waarop ik de wedstrijd aangepakt heb. Ik probeer altijd nog een laatste keer te pieken op het einde van het seizoen.”