Elise Mertens en Hsieh kennen tegenstanders in groepsfase dubbelspel WTA Finals

De WTA Finals beginnen met een groepsfase en er zijn twee groepen: de Tenochtitlan-groep en de El Tajin-groep. Elise Mertens en Hsieh zitten in de laatstgenoemde groep en kennen nu ook hun tegenstanders.

Zo zullen ze het opnemen tegen Siniakova/Krejcikova, Krawczyk/Gurachi en Fichman/Olmos. In de andere groep (Tenochtitlan) zitten Aoyama/Shibahara, Schuurs/Melichar, Stosur/Zhang en het duo Jurak/Klepac.

