Ook Greet Minnen levert goede prestatie en stoot door naar volgende ronde in Oostenrijk

Niet alleen Alison van Uytvanck heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Upper Austria Ladies Linz, want ook Greet Minnen is door naar de volgende ronde. Ze haalde het in twee sets van Océane Dodin.

Greet Minnen stond in de eerste ronde van de Upper Austria Ladies Linz tegenover de Franse Océane Dodin. Onze landgenote is de nummer 74 van de wereld, terwijl Dodin de nummer 88 is.

Het verschil was ook op het veld te zien, want Minnen was een tikkeltje te sterk voor Dodin. Zo haalde onze landgenote het in twee sets: het werd 6-4 en 6-3. Minnen gaat dus door naar de tweede ronde in Oostenrijk.