Mooie woorden van Novak Djokovic voor tegenstander: "Je bent een geweldige rivaal"

Na de wedstrijd had Djokovic op Twitter lovende woorden voor zijn Russische concurrent. "Als ik mensen zie die hun aard en identiteit omarmen en hard werken om elke dag beter te worden - dan weet ik dat ze op weg zijn naar grootsheid. Ik kijk ernaar uit om meer van je te zien ", legde de Serviër uit.

"Ik weet dat ik het niet gemakkelijk zal hebben met jou in de buurt en je bent een geweldige rivaal om te hebben", aldus Novak Djokovic. In de finale van de Rolex Paris Masters haalde Djokovic het van Medvedev in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-3.

When I see people who embrace their nature and identity and work hard to get better every day - I know they are in for greatness. I am looking forward to seeing more of you @DaniilMedwed. I know I won’t have it easy with you around and you are a great rival to have. pic.twitter.com/ScGY8zm32m