Rusland gaat met eerste Billie Jean King Cup aan de haal, Mertens-scenario voor Bencic in finale

België geraakte niet uit de groepsfase in de Billie Jean King Cup. Het is Rusland dat zich gekroond heeft tot winnaar van het landentoernooi dat vroeger gekend stond als de Fed Cup. Rusland versloeg Zwitserland in de finale met 2-0.

Daria Kasatkina bezorgde Rusland het ideale begin van de finale. Zeker in de eerste set bleek ze ruimschoots te sterk voor haar opponente Jill Teichmann. Die bood in de tweede set iets meer weerwerk, maar kon de nederlaag niet afwenden. Kasatkina haalde het met 6-2 en 6-4. Zwitserland panikeerde wellicht nog niet, want nummer 17 van de wereld Belinda Bencic moest nog in actie komen. Als kopvrouw van je land verliezen: Elise Mertens maakte het eerder in het toernooi mee, Bencic zou nu ook die nare ervaring beleven. Nochtans stak Bencic wel de eerste set op zak, maar de Russische Liudmila Samsonova kwam nadien nog verrassend sterk terug en won met 3-6, 6-4 en 6-4. Er moest dus geen dubbelspel meer aan te pas komen: Rusland was zeker van de eindwinst.