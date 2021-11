Droomfinale in Parijs: nummers 1 en 2 tegen mekaar maar Djokovic moet positie alvast niet meer afstaan

Ze krijgen hun droomfinale in Parijs: nummer 1 van de wereld Novak Djokovic bekampt nummer 2 Daniil Medvedev om de titel. Eén ding is wel zeker: Djokovic blijft tot het einde van het jaar de rangschikking aanvoeren. Door de finale te halen, kan hij niet meer bijgehaald worden.

De finale in Parijs is een heruitgave van de finale van de US Open. Djokovic verwierf zijn plek in de eindstrijd door de Pool Hurkacz te verslaan, maar hiervoor moest hij helemaal tot aan het gaatje gaan. Na het verliezen van de eerste set kwam Djokovic nochtans volledig onder stoom.

Hurkacz fixeerde zich erop om zich terug in de match te knokken in de derde set en deed dat ook. Het draaide uit op een allesbeslissende tiebreak. Djokovic kreeg het ook hierin niet cadeau, maar kon uiteindelijk wel zegevieren met 3-6, 6-0 en 7-6 (7/5).

Helemaal geen spanning in die andere halve finale: dat was nochtans de topaffiche Medvedev - Zverev. De Duitser had vorige week nog een toernooi gewonnen, maar was helemaal niet opgewassen tegen een sterke Medvedev, die met tweemaal 6-2 het laken naar zich toetrok.