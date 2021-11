Ruben Bemelmans grijpt naast dubbeltitel in Duitsland

Ruben Bemelmans is er niet in geslaagd de finale van het dubbelspel in het Duitse Eckental te winnen.

Samen met de Duitser Daniel Masur speelde Ruben Bemelmans de finale van het dubbelspel op het Challengertoernooi van Eckental in Duitsland. In de finale verloor het tweetal met 6-4 en 7-5 van Tsjech Roman Jebavy en de Brit Jonny O'Mara. Zij waren het eerste reekshoofd in Eckental.