Geen verrassingen in kwartfinales: Djokovic, Medvedev en Zverev gaan allen door - topaffiche op komst

De toppers hebben hun kwartfinale overleefd: Djokovic, Medvedev en Zverev blijven voorlopig winnen in Parijs. Dat zorgt er ook voor dat de halve finales een topaffiche opleveren. Die gaat tussen Medvedev en Zverev, respectievelijk het tweede en vierde reekshoofd.

Djokovic was goed uitgerust, want hij had in de vorige ronde niet moeten spelen. Een uitgeruste Djokovic kloppen, dat is nagenoeg onmogelijk. De Amerikaan Fritz weerde zich wel enigszins, maar moest toch de duimen leggen met 6-4 en 6-3. Djokovic treft in de halve finales Hurkacz, die Duckworth versloeg in een spannende match met 6-2, 6-7 (4/7) en 7-5.

Medvedev en Zverev kregen hun overwinningen ook niet cadeau, maar konden wel allebei de klus klaren in twee sets. In elke set waren ze beiden iets sterker dan hun tegenstander. Medvedev klopte Gaston met 7-6 (9/7) en 6-4. Zverev haalde het van Ruud met 7-5 en 6-4.

De Rus en de Duitser moeten het nu dus tegen mekaar gaan opnemen. De winnaar van dat duel treft Djokovic in de finale, tenzij die zich laat verrassen.