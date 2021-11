Nummer 2 van de wereld schrikt even maar komt dan toch onder stoom en haalt kwartfinales in Parijs

De topreekshoofden gaan allemaal door in Parijs: ook het nummer 2 van de wereld bereikte de kwartfinales. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Daniil Medvedev verloor de eerste set, maar kwam nadien alsnog onder stoom.

Medvedev beleefde niet lang geleden nog het absolute hoogtepunt uit zijn carrière met het winnen van de US Open. Sindsdien is het spel iets wisselvalliger. Medvedev sukkelde in zijn achtste finale de hele eerste set op de eigen opslag en stelde aan het einde van die set vast hoe zijn tegenstander Korda er mee aan de haal ging.

De Amerikaan kwam ook 0-30 voor in het openingsspel van de tweede set, maar dan vond Medvedev het welletjes. Ineens lukte het de Rus wel om vlotter de punten naar zich toe te trekken en plots ging het ook heel snel.

Korda won in de tweede set amper één spelletje en moest ook in de derde set het spel ondergaan. Medevedev ging zo met 4-6, 6-1 en 6-3 een ronde verder.