Joran Vliegen klopte samen met Gillé nummers 1 en 2 van de wereld: "Het was perfect, beste wedstrijd van het jaar"

Joran Vliegen en Sander Gillé schudden de dubbelwereld wakker: ook nummers 1 en 2 van de wereld moeten vrezen als ze het Belgische duo tegenkomen. Dat zijn de Kroaten Mektic en Pavic, maar die werden in Parijs vakkundig opzij gezet door Gillé en Vliegen.

"We zijn uiteraard opgetogen", reageert Joran Vliegen bij Belga. "Het is opnieuw een bewijs dat we het niveau hebben om ons te meten met de beste duo’s ter wereld. We blijven vooruitgaan en hebben onze limiet nog niet bereikt. Dit was onze beste wedstrijd van het jaar."

Het begin in het bijzonder was indrukwekkend. "De eerste set was onze beste ooit. We serveerden erg goed en waren ook erg agressief in de return om hen weinig mogelijkheden te geven om hun spel te ontwikkelen. En tactisch gezien, liep alles van het begin tot het einde gesmeerd. Kortom, het was perfect."

Vliegen is ook al vertrouwd met de tegenstanders in de kwartfinale. "Peers en Polasek spelen pas sinds midden dit jaar samen, maar dat weerhoudt hen er niet van om in de running te zijn voor deelname aan de Masters. Ze zijn op dreef. Het wordt weer een uitdaging, maar dat verwacht je op dit niveau. We gaan met vertrouwen de wedstrijd in en gaan proberen tactisch sterk te spelen."

Zo goed mogelijk presteren: een ander doel is er niet meer. "We kunnen ons niet meer kwalificeren voor de Masters, het puntenverschil is te groot, maar we willen het seizoen tot een goed einde brengen en vooruitgang blijven boeken."