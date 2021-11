Zverev wint clash tegen ATP Finals-winnaar van 2017, Djokovic naar kwartfinales zonder te spelen

Op het ATP-toernooi van Parijs zouden een aantal toppers zoals Zverev en Djokovic opnieuw in actie komen. Tenminste, zo was het voorzien in het schema. Djokovic kreeg echter vrije baan door forfait van zijn tegenstander. Zverev moest wel volop aan de bak tegen Dimitrov.

Het nummer 4 van de wereld tegen de winnaar van de ATP Finals van 2017: het was een aantrekkelijke affiche voor het publiek in Parijs om naar uit te kijken. Beide spelers stelden ook niet teleur: ze maakten er een spannende strijd van. Zverev gaf een voorsprong prijs, maar haalde de eerste set toch naar zich toe in de tiebreak.

In de tweede set waren er geen breaks, al dwong Zverev bij 6-5 wel twee matchballen af. Dimitrov redde evenveel keer zijn hachje en forceerde een derde set door in de tiebreak deze keer meteen afstand te nemen. Bij 2-3 en 0-40 in die laatste set stond Zverev zelfs met de rug tegen de muur. De Duitser gaf vanaf dan geen enkel spelletje meer prijs en stootte met 7-6 (7/4), 6-7 (3/7) en 6-3 door naar de kwartfinales.

Ook Novak Djokovic is zeker van zijn ticket voor de kwartfinales. Hij moest het in principe opnemen tegen Gaël Monfils, maar de Fransman zag zich genoodzaakt om forfait te geven. Geen energieverspilling dus voor Djokovic, nadat hij in de vorige ronde drie sets nodig had om Fucsovics te kloppen.