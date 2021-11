Novak Djokovic in Parijs uitgeschakeld in tweede ronde van het dubbelspel

Novak Djokovic is uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbelspel op het ATP Masters 1.000-toernooi in het Franse Parijs-Bercy.

Djokovic speelde samen met zijn landgenoot Filip Krajinovic tegen het Australisch-Slovaaks duo John Peers en Filip Polasek. De Serviërs verloren in twee sets: 7-6 (7/2) en 6-4. Voor Djokovic was het toernooi van Parijs zijn comeback, nadat hij voor het laatst speelde op de US Open op 12 september. Djokovic kreeg een wildcard voor het dubbelspel in Parijs. Hij wilde er ritme opdoen voor de ATP Finals in Turijn van 14 tot 21 november.