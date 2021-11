Marie Benoit onderuit in kwartfinales van toernooi Midland

Marie Benoit is er samen met de Chinese Jia-Jing Lu niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA 125-toernooi in het Amerikaanse Midland.

Benoit en Lu verloren hun kwartfinale na bijna twee uur spelen in twee sets (7-6 (7/2) en 7-6 (7/4)). Tegenstanders waren het Brits-Amerikaanse duo Harriet Dart enAsia Muhammad, samen het tweede reekshoofd in Midland. Maandag hadden Benoit en Lu in de eerste ronde nog na een supertiebreak (6-4, 3-6 en 10/7) afgerekend met het Indonesische duo Beatrice Gumulya en Jessy Rompies. In het enkelspel bleef Benoit steken in de kwalificaties.