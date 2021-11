Het heeft niet mogen zijn: België gaat niet naar de halve finales van de Billie Jean King Cup

Een waterkansje had België nog om door te gaan naar de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ook dat laatste beetje hoop is nu verdwenen. Australië is groepswinnaar en stoot door naar de laatste vier, voor Belgiê zit het toernooi erop.

Nochtans sprak België vooraf hoge ambities uit: het ging voor minstens de halve finales. Dat was ook realistisch, want het moest Australië en Wit-Rusland wel aankunnen in de poule, aangezien hun respectievelijke topspeelsters Barty en Sabalenka niet naar Praag afzakten. België klopte Wit-Rusland ook, maar moest door de verrassende nederlaag van Elise Mertens tegen Sanders de duimen leggen tegen Australië. Toch was er nog één scenario waarbij België alsnog door zou gaan. Wit-Rusland moest dan winnen van Australië met 2-1. Dat is niet gebeurd. De Australische speelsters Sanders en Tomljanovic wonnen hun enkelspelen. Hoe het dubbelspel ook afloopt, Australië wint dus de ontmoeting van Wit-Rusland en gaat door naar de halve finales. België eindigt tweede in de poule en ligt eruit.