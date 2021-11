Veel kritiek op nieuw format van Fed Cup: "Dat is echt heel triest"

Barbara Rittner, de topvrouw van het Duitse vrouwentennis, heeft stevige kritiek geuit op het nieuwe format van de Billie Jean King Cup, de voormalige Fed Cup.

Voor Rittner is er veel te weinig sfeer. Enkel het thuisland kan op veel fans rekenen. “Als je de geweldige sfeer zag tegen de Tsjechen, met 10.000 toeschouwers rond het veld omdat het een thuiswedstrijd was, en dan het duel tegen de Zwitsers voor 50 of 100 mensen, is dat echt heel triest", vertelde Rittner aan het Duitse persbureau dpa.

Alle landen verzamelen in de nieuwe formule op één plek waar de wedstrijden in een week tijd afgewerkt worden. Ook de mannen zullen hetzelfde doen in de Davis Cup.

“Op die manier verpest je zowel de Davis Cup als de Billie Jean King Cup omdat beide evenementen het vroeger moesten hebben van hun unieke sfeer”, zei Rittner nog.