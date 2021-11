Ruben Bemelmans geeft op in tweede ronde van toernooi in Eckental

Ruben Bemelmans heeft in de tweede ronde van het Challengertoernooi van het Duitse Eckental opgegeven in de tweede set.

Geen kwartfinale voor Ruben Bemelmans. Hij gaf tegen het Australische topreekshoofd Jordan Thompson op in de tweede set.

Bemelmans had al de eerste set verloren met 6-1. In de tweede set stond onze landgenoot 3-1 achter toen hij er de brui aan gaf.

In principe komt Bemelmans ook nog in actie in het dubbelspel, samen met de Duitser Daniel Masur. Ook in het dubbel staat Bemelmans in de tweede ronde.