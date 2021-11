Ontgoochelde Van Herck hoopt nog op kwalificatie: "Zal Elise Mertens niet met de vinger wijzen"

Het moet ook voor Johan Van Herck slikken zijn. Na het onverwachte verlies van Elise Mertens tegentegen Storm Sanders was een nederlaag tegen Australië onafwendbaar. De vooropgestelde ambitie - de halve finales halen - hangt nu aan een zijden draadje.

"In de 3e set speelde Sanders op een enorm hoog niveau. Kon Elise beter gespeeld hebben? Uiteraard. Ze heeft haar kansen niet gegrepen", analyseert Van Herck de match van Mertens bij Sporza. "Dit was een zure nederlaag, maar ik zal Elise niet met de vinger wijzen. Het was evengoed mijn verantwoordelijkheid om haar weer in de wedstrijd te brengen en de situatie om te keren. Maar ik ben daar niet in geslaagd."

"We zullen de wedstrijd nog bespreken en kijken wat de oplossing kan zijn om in de toekomst beter te doen", haalt Van Herck nog aan. De gevolgen zijn wel navenant. "Uiteraard zijn we ontgoocheld met de 2-1-nederlaag tegen Australië. We hadden de ambitie om de halve finales te spelen. Dat kan natuurlijk nog altijd."

Dan moet Wit-Rusland zijn ontmoeting met Australië winnen, iets wat België dus niet kon. "Australië is normaal gezien favoriet tegen Wit-Rusland, maar in een landencompetitie krijg je soms verrassende resultaten."