Geen tweede ronde voor Michael Geerts in dubbelspel op Tenerife

Michael Geerts heeft zich met de Ecuadoriaan Emilio Gomez niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Spaanse Tenerife.

Geerts en Gomez verloren in twee sets (6-3 en 6-4) van de Spaanse tandem Fernando Verdasco en Feliciano Lopez.

De partij duurde een uur en elf minuten. Ook Kimmer Coppejans en Joris De Loore gingen er in de eerste ronde van het dubbelspel uit.

In het enkelspel speelt Geerts donderdag in de tweede ronde tegen de Brit Ryan Peniston. Hij won in de eerste ronde van Joris De Loore.