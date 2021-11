Dominic Thiem maakt einde aan alle commotie: "Ik had heel duidelijk gemaakt dat ik gevaccineerd zou worden"

Gevaccineerd worden of niet? Dat is de vraag die elke tennisser zich moet stellen. Dominic Thiem had laten weten dat hij nog niet gevaccineerd was en dat maakte nogal wat los, voornamelijk in zijn thuisland Oostenrijk.

Ook de deelname van Thiem aan de Australian Open van volgend jaar kwam zo op de helling te staan. Al lijkt het allemaal vooral te berusten op een misverstand. Thiem wou zich laten vaccineren met het Novovax-vaccin, maar dat was nog niet meteen toegankelijk. "Ik zal in december terugkeren in competitie en een toernooi in Abu Dhabi spelen als voorbereiding op de Australian Open", kondigt Thiem nu aan. "Het is onnodig om te zeggen dat je voor beide toernooien gevaccineerd moet zijn. Ik ben ondertussen gevaccineerd." "Ik zag hier onlangs nieuwsberichten over verschijnen en ik had nochtans heel duidelijk gemaakt dat ik gevaccineerd zou worden. Hopelijk worden de dingen de volgende keer niet zo op de spits gedreven als afgelopen week", wil het nummer 9 van de wereld nu alle commotie achter zich laten.