Coppejans en De Loore uitgeschakeld in de eerste ronde

Geen stunt voor Kimmer Coppejans en Joris De Loore in het dubbelspel van het Challengertoernooi op Tenerife.

Onze twee landgenoten gingen samen onderuit tegen de Franse topreekshoofden Sadio Doumbia en Fabien Reboul.

Na amper een uur en zes minuten stond het 6-1 en 6-4 in het voordeel van het Franse duo. Coppejans en De Loore verloren ook in het enkelspel in de eerste ronde.

Enkel Michael Geerts zit als Belg nog in het toernooi. Hij speelt in de tweede ronde van het enkelspel tegen Peniston. Ook in het dubbel is hij nog van de partij.