Toernooi van Joris De Loore zit er al op in Tenerife

Joris De Loore is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Spaanse Tenerife.

De Loore verloor in de eerste ronde in drie sets van de Brit Ryan Peniston. Het werd 5-7, 6-3 en 6-3 na 2 uur en 36 minuten spelen. Samen met Kimmer Coppejans speelt hij wel nog mee in de dubbel. In de eerste ronde zijn de Franse topreekshoofden Sadio Doumbia en Fabien Reboul. Ook Coppejans werd al uitgeschakeld in het enkelspel in Tenerife. Michael Geerts speelt nog zijn eerste ronde.