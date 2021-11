Spanje en Tsjechië pakken eerste zege pas in het dubbelspel

Op de Billie Jean King Cup hebben Spanje en Tsjechië maandagavond pas in een derde beslissende wedstrijd de eerste zege gepakt.

In groep C was Spanje op achterstand gekomen. Carla Suarez Navarro verloor met 6-2, 3-6 en 6-3 van Viktoria Kuzmova.

Sara Sorribes Tormo won van Anna Karolina Schmiedlova: 6-3, 3-6 en 6-2. Sara Sorribes Tormo en Carla Suarez-Navarro haalden het vervolgens in het dubbelspel tegen Viktoria Kuzmova en Tereza Mihalikova in 4-6, 6-2 en 10/7 in de supertiebreak.

Thuisploeg Tsjechië ging dan weer voorbij Duitsland in groep D. Marketa Vondrousova won afgetekend van Andrea Petkovic: 6-1 en 6-3.

Angelique Kerber zette de bordjes in evenwicht tegen Barbora Krejcikova: 6-7 (5/7), 6-0 en 6-4. Lucie Hradecka en Katerina Siniakova wonnen vervolgens het dubbelspel tegen Anna-Lena Friedsam en Jule Niemeier in 6-4, 6-7 (2/7) en 10/8 in de supertiebreak.