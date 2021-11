Sander Gillé en Joran Vliegen winnen eerste ronde in Parijs

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben de eerste ronde gewonnen op het ATP Masters 1.000-toernooi in het Franse Parijs-Bercy.

Gillé en Vliegen haalden het in de eerste ronde van de Italiaan Simone Bolelli en Argentijn Maximo Gonzalez in twee sets.

Na nog geen twee uur spelen werd het 7-6 (7/2) en 6-4. In de volgende ronde wachten de Kroatische topreekshoofden Nikola Mektic en Mate Pavic. Zij kwamen in de eerste ronde niet in actie.

Gillé en Vliegen gaan in Parijs naar hun zesde ATP-titel samen.