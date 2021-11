Nog wat hoop op halve finale na winst in dubbelspel tegen Australië

Greet Minnen en Elise Mertens hebben op de Billie Jean King Cup de dubbelwedstrijd tegen Australië gewonnen.

Na de 2-0-achterstand door de wedstrijden in het enkelspel wilden de Belgische tennisdames het dubbelspel winnen om nog een waterkansje te maken op de halve finale. Greet Minnen en Elise Mertens wonnen van Storm Sanders en Ellen Perez in twee sets: 6-2 en 6-4. Zo is er nog een kansje op kwalificatie.

Donderdag spelen Wit-Rusland en Australië nog tegen elkaar. Als de Australiërs de wedstrijd winnen, gaan ze door. Als Wit-Rusland met 3-0 wint, gaan zij naar de halve finales.

Eindigt de ontmoeting op 2-1 voor Wit-Rusland, tellen de drie landen in de poule elk een overwinning met die score. Dan valt de beslissing op basis van sets en eventueel ook games.