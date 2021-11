Nadal heeft datum klaar om zijn comeback te maken

Rafael Nadal miste door een blessure aan de voet heel veel van de tweede helft van 2021, maar liet nu weten wanneer hij terug wil zijn.

De 35-jarige Spanjaard mikt op het toernooi van Abu Dhabi om zijn comeback te maken. Zo wil hij zich ook klaarstomen voor de Australian Open.

Nadal zette op 20 augustus een punt achter zijn seizoen omdat hij te veel pijn had aan zijn voet. Sinds Roland Garros in juni had hij ook al niet meer gespeeld.

“Het is mijn plan om in december in Abu Dhabi te spelen en dan in januari een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Dat is mijn doel. We werken er hard aan om het zover te laten komen”, liet Nadal weten.