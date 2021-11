Mertens zakt in elkaar in derde set, België verliest van Australië

België is er in de Billie Jean King Cup niet in geslaagd om Australië opzij te zetten. Ook Elise Mertens ging in het enkelspel onderuit.

Alle hoop was op Elise Mertens gericht om de bordjes opnieuw in evenwicht te brengen, nadat Greet Minnen vanmorgen al haar wedstrijd verloren had. De eerste set ging vlot naar Mertens met 3-6. In de tweede set liep het mis. Het draaide alsnog uit op een tiebreak, maar een vroege voorsprong gaf Storm Sanders niet meer weg. In de derde en beslissende set zakte Mertens helemaal in elkaar. Ze wist geen enkel spelletje meer te winnen, waardoor België verliest van Australië. België maakt nog een waterkansje op een plaatsje in de halve finale. Het afsluitende dubbelspel moet gewonnen worden en Australië moet verliezen van Wit-Rusland.

