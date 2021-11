Johan Van Herck moet met België voorbij Australië: "Zelfs met afwezigen een formidabel team"

In de Billie Jean King Cup spelen de Belgische dames vandaag tegen Australië om zich te plaatsen voor de halve finales.

Maandag eindigde het duel tegen Wit-Rusland met een valse noot. De afsluitende, overbodige wedstrijd in het dubbelspel werd verloren door Elise Mertens en Kirsten Flipkens.

"We kozen voor Elise en Kirsten in het dubbelspel omdat we het derde punt wilden winnen", zei Johan Van Herck achteraf. "We hebben ons beste team samengesteld omdat je nooit weet wat er kan gebeuren. Elke wedstrijd en elk punt kan belangrijk zijn. Daarom kreeg Elise de voorkeur boven Ysaline Bonaventure.”

“We hadden graag het dubbelspel gewonnen, maar het belangrijkste is dat we de confrontatie winnen en morgen met een voorsprong vertrekken. Australië moet winnen om een kans te maken. We hebben al een overwinning op zak. Laten we positief blijven. Laten we het glas halfvol en niet halfleeg bekijken. En als we al onze wedstrijden hier met 2-1 kunnen winnen, zal ik heel blij zijn."

Vandaag is Australië de tegenstander, zonder Ashleigh Barty én Samantha Stosur. "Tegen Australië zal het weer een zware wedstrijd worden. Met het resultaat van vandaag denk ik dat het een voordeel is om al gespeeld te hebben. Wij hebben ervaring met de speelomstandigheden, wij kennen de staat van de baan, hoe het tennist met nieuwe ballen.”

“We hebben ook geen vermoeiende wedstrijden gehad. Zelfs zonder Barty en Stosur is Australië nog steeds een formidabel team, want het is een ploeg die graag in deze competitie speelt. Het zal dus moeilijk worden, maar we hebben vandaag laten zien dat het een wedstrijd is die we kunnen winnen. We gaan nu de tijd nemen om goed te herstellen, de koppen bij mekaar steken en het beste team op papier zetten.”