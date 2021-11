Elise Mertens blikt terug op zware dag en hoopt alsnog op kwalificatie: "In sport is alles mogelijk"

België ging op de Billie Jean King Cup met 2-1 onderuit tegen Australië. Enkel het dubbelspel konden de Belgen winnen.

De teleurstelling was dan ook heel groot bij Elise Mertens na de nederlaag. “Het was een zware dag vandaag, om eerlijk te zijn”, vertelde ze achteraf.

Mertens verloor in het enkelspel van Storm Sanders, de nummer 131 op de wereldranglijst. “De nederlaag in het enkelspel was mentaal moeilijk. Ik probeerde mijn gedachten op orde te krijgen voor het dubbelspel om toch nog een punt te halen voor België.”

Daar deed België het wel goed. “En ik denk dat we goed gespeeld hebben. We probeerden agressief te zijn en de feeling zat goed. Ik had nog energie voor het dubbelspel, ook al was het mijn vierde wedstrijd in twee dagen. Het was geweldig om voor de eerste keer met Greet Minnen te spelen en tegen een ervaren duo.”

Er is nog steeds een waterkansje om door te stoten. “Het is natuurlijk jammer dat we onze twee enkelspelen verloren hebben, maar aan de andere kant zijn we dankzij dit gewonnen dubbelspel nog steeds in de running. De komende twee dagen worden lastig, want we weten niet of we vrijdag aan de bak moeten of niet. Maar zo is het nu eenmaal. Maar donderdag is een andere dag. En in sport is alles mogelijk.”