📷 Murray na drie uur onderuit ondanks zeven wedstrijdballen

Köpfer was als lucky loser in de hoofdtabel terechtgekomen. Murray had enorm veel problemen met zijn opslag. Negen dubbele fouten, 36 unforced errors en slechts 49 procent op zijn eerste opslag zorgden ervoor dat hij in de tweede set al onderuit leek te gaan.

Köpfer won de eerste set met 6-4, maar een 5-3-voorsprong moest hij alsnog uit handen geven. In de beslissende derde set moest Köpfer maar liefst zeven matchpunten redden, maar hij pakte toch de zege.

"Ik verdiende het niet om de wedstrijd te winnen. Ik speelde niet goed genoeg om te winnen", zei Murray. "Ik had tal van kansen op het einde, maar mijn spel was niet goed genoeg."

Can you believe it?!



Dominic Koepfer fends off SEVEN match points to hold off Andy Murray’s comeback in Paris, 6-4 5-7 7-6(9) šŸ¤Æ#RolexParisMasters pic.twitter.com/laked3xEt1