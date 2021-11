Padellen: stilaan een blijvende sensatie en het kan ook zonder kratje Stella

De nieuwe sport voor hippe mensen? Padel. Het kwam vanuit Spanje en is nu ook dankzij een aantal voetballers in België aan een enorme opmars bezig.

Overal schieten padelclubs als paddenstoelen uit de grond, steeds vaker zijn er ook toernooien en interclubs op heel veel niveaus te vinden.

In Lebbeke stonden in Hof ter Burst op 1 november de voorrondes van de Cupra Padel Tour op het programma.

Tennisinvloeden

Om een open glazen deur in te trappen: heel veel tennissters hebben zich recent omgeschoold tot padelspeelsters en dat is er soms aan te zien: harde basisslagen zijn in de P50-categorie schering en inslag.

Voor de meer technisch begiftigde pure padelspeelsters niet altijd even makkelijk om mee om te gaan, maar zij scoren dan weer wel - naast de prijs van de sympathie - simpelweg de mooiste punten.

(6-9 0-9 0-9)

Dat zagen ook de vele meegereisde supporters en gelegenheidscoaches van het onnavolgbare duo De Sutter - Martens.

Resultaten zijn dan niet altijd zo belangrijk als de potentiële groeicurve, het leerproces en de troostbiedende warmte van warme chocomelk.