Na ITF-titel en ferme sprong heeft België nieuwe speelster in top 100, ook Elise Mertens gaat vooruit

Een blik op de tennisrankings maakt ons blij. Elise Mertens wint een paar plaatsjes, maar in de top 100 vinden we nu ook Maryna Zanevska terug, dat is nog het opvallendste. Zanevska stond vorige week 103de en maakt een ferme sprong van 21 plaatsen.

Zanevska is nu het nummer 82 van de wereld. Nog nooit stond ze zo hoog. Haar opmars heeft te maken met het feit dat ze het dit jaar regelmatig tot halve finales of de finale schopt in de toernooien. Zondag behaalde ze nog de titel in het ITF-toernooi van Les Franqueses. In de finale klopte Zanevska de Zwitserse In-Albon met 7-6 (7/5) en 6-4.

Nog op de WTA-ranking zien we dat Elise Mertens een paar plaatsjes stijgt. De Belgische nummer één gaat van positie 20 naar positie 18. Op plek 61 staat Alison Van Uytvanck, voor haar blijft het status quo. Greet Minnen .stijgt 1 plek en komt zo de top 70 binnen. In totaal staan er nu dus vier Belgische speelsters in de top honderd.