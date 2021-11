Greet Minnen tevreden met eerste match ooit voor België: "Ik ben heel fier"

Greet Minnen won met de Belgische tennisvrouwen haar eerste wedstrijd op de Billie Jean King Cup tegen Wit-Rusland.

Greet Minnen zette gemakkelijk Iryna Shymanovich opzij met 6-2 en 6-2. “Het was mijn eerste wedstrijd ooit voor België en ik ben blij dat ik het eerste punt heb kunnen binnenhalen voor mijn land”, liet ze achteraf weten.

“Het is eveneens leuk om de eerste speelster te zijn die een match heeft kunnen winnen in deze nieuwe competitie en zo deel mag uitmaken van de geschiedenis ervan. Ik hou van deze formule, die goed georganiseerd is. Ik voel me goed momenteel en ik speel goed de laatste tijd. Ik hoop dat niveau vast te houden in het vervolg van het toernooi.”

De zenuwen waren nochtans hooggespannen. “Johan en de volledige ploeg stonden achter mij en dat gaf vertrouwen. Het was trouwens altijd al een droom om voor België uit te komen. Ik behoorde al tot de selectie tegen Kazachstan, maar kwam niet in actie. Veel fans zaten er niet in de tribune vandaag, maar zij die er waren hebben me enthousiast toegejuicht. Ik ben heel fier.”