Overzicht finales: Kontaveit vloert Halep en pakt laatste Masters-ticket, Zverev verovert al 5de titel van 2021

Vier finales stonden op deze zondag op het menu, met wereldtoppers als Halep en Zverev die in actie kwamen. Halep pakte geen titel, Zverev wel. Halep werd in eigen land geklopt door Kontaveit, die zich zo plaatst voor de WTA Finals.

WTA Cluj-Napoca

Het was de droomfinale in Roemenië: thuisspeelster en eerste reekshoofd Halep tegen tweede reekshoofd Kontaveit. Anett Kontaveit zette de toon door bij 1-1 vier spelletjes op rij te winnen. In de tweede set begon Halep beter, maar ging Kontaveit er nog vlot over. De Estse won met 6-2 en 6-3. Kontaveit kent een goed jaar en pakt dankzij deze titel het laatste ticket voor de WTA Finals.

WTA Courmayeur

In het Italiaanse Courmayeur ging de finale tussen Donna Vekic en grote belofte Clara Tauson. Vekic kwam 5-2 voor, maar leverde die voorsprong opnieuw in. In de tiebreak nam Vekic dan wel definitief afstand. Die lijn trok ze door, want bij 1-1 in de derde set legde ze de match in een beslissende plooi door vier games op rij te winnen. Eindstand: 7-6 (7/3) en 6-2.

© photonews

ATP Wenen

Alexander Zverev had dit jaar al vier toernooien gewonnen en kon in de finale in Wenen ook telkens aan het eind van de set het verschil te maken. Op die cruciale momenten werd de druk op Tiafoe, die Zverev de titel wel niet cadeau gaf, te groot. De Duitser haalde het met 7-5 en 6-4.

ATP Sint-Petersburg

Ook Marin Cilic weet opnieuw hoe het is om een titel te pakken. Met Fritz had hij wel de handen vol in de finale in Sint-Petersburg. Nadat beide spelers een set voor hun rekening namen, kwam Fritz 1-3 voor in de derde set. Cilic kon nog voor een ommekeer zorgen en triomfeerde met 7-6 (7/3), 4-6 en 6-4.