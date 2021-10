Elise Mertens bereid regels te respecteren en gaat zeker naar Australian Open: "Ik ben gevaccineerd"

Elise Mertens zal zeker niet één van diegenen zijn die niet op de Australian Open geraakt door de strenge regels in de staat Victoria. Spelers en speelsters moeten te kennen geven dat ze gevaccineerd zijn, anders komen ze er niet in.

Niet alle selers en speelsters zijn gevaccineerd en niet sommigen willen die info niet verschaffen. Elise Mertens zal zich wel aan de regels houden, verzekerde ze tijdens een persbabbel op de Billie Jean King Cup in Praag.

"Ik ben gevaccineerd", onthult Mertens. "Het helpt, want we reizen veel en komen in contact met veel mensen." De Belgische ziet het aantal gevaccineerden in de tenniswereld nog wel stijgen. "Er zijn nog meer spelers, stafleden en coaches die zich nog laten vaccineren."

In deze coronatijden is het als tennisster van belang om niet plots in quarantaine te moeten. "Het helpt zeker om niet met een besmet persoon dicht in contact te zijn geweest en niet te lang in quarantaine te moeten, want dat breekt je ritme."