Halve finales bekend in de toernooien van de week: Halep stoot door in Roemenië, US Open-winnares niet

De toernooien van de week naderen hun ontknoping. Halep staat in de halve finales in Roemenië, maar dat is niet het geval voor US Open-winnares Raducanu. De sensatie van New York kwam er in haar kwartfinale in Cluj niet aan te pas.

Kostyuk had geen genade met Raducanu en mepte haar genadeloos naar huis met 6-2 en 6-1. Net als Kostyuk domineerde Simona Halep haar kwartfinale compleet. Ze haalde tegen Cristian uit met tweemaal 6-1. Hieronder een overzicht van de halve finales in de toernooien die deze week op het programma staan op de WTA en ATP Tour. WTA Cluj Halep - Kostyuk

Peterson - Kontaveit WTA Courmayeur Paolini - Vekic

Samsonova - Tauson ATP Wenen Tiafoe - Sinner

Alcaraz - Zverev ATP Sint-Petersburg Fritz - Struff

Van de Zandschulp - Clic