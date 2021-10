Finales liggen vast: Halep blijft doorstomen in thuisland, geen nieuwe titel voor Jannik Sinner

Simona Halep onder stoom: zo zien we haar graag. Zij staat in de finale in Cluj. Sinner is er bij de mannen in Wenen dan weer niet in geslaagd om voor zijn tweede titel op rij te gaan. Een overzicht van de uitslagen van de halve finales in de toernooien van deze week.

WTA Cluj Halve finales: Halep - Kostyuk 6-0,6-1

Kontaveit - Peterson 6-3, 6-2 Finale: Halep - Kontaveit WTA Courmayeur Halve finales: Tauson - Samsonova 4-6, 7-6 (8/6), 6-4

Vekic - Paolini 6-2,6-0 Finale: Tauson - Vekic ATP Wenen Halve finales: Tiafoe - Sinner 3-6, 7-5, 6-2

Zverev - Alcaraz 6-3, 6-3 Finale: Tiafoe - Zverev ATP Sint-Petersburg Halve finales: Fritz - Struff 5-7, 6-1, 6-3

Cilic - Van de Zandschulp 6-3,6-3 Finale: Fritz - Cilic