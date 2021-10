Van Uytvanck gaat niet in op reden voor verstek Billie Jean King Cup: "Weiger op die vraag te antwoorden"

Alison Van Uytvanck speelt binnenkort niet voor België op de Billie Jean King Cup, of wat vroeger de Fed Cup heette. Over de specifieke reden wil ze het niet hebben. Het thema werd - kort dus - aangehaald na haar uitschakeling in Cluj.

Volgens Belga werd Van Uytvanck gevraagd naar haar afwezigheid in de Belgische selectie voor de Billie Jean King Cup op een persbabbel op het toernooi in Roemenië waar ze aan meedeed. "Waarom ik geen Fed Cup speel? Ik weiger op die vraag te antwoorden." Bij de aankondiging van de selectie werd vermeld dat Van Uytvanck actief wilde blijven op de WTA Tour. De Billie Jean King Cup is natuurlijk het eerste landentoernooi sinds Van Uytvanck en Greet Minnen hun al dan niet tijdelijke relatiebreuk bekendmaakten. Minnen zit wel in de selectie. Speculatie over de toestand hun relatie en of dat iets te maken heeft met de niet-selectie van Van Uytvanck, is dus niet ver te zoeken. Van Uytvanck gaat er echter niet op in. Van Uytvanck en Minnen vroegen bij het meedelen van hun beslissing ook op om hun privacy te respecteren.

